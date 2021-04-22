Немецкие футбольные клубы уходят на жёсткий карантин

Немецкая футбольная лига (DFL) ввела карантинные меры для команд первой и второй Бундеслиг, чтобы завершить турниры без остановок. Решение связано с новой вспышкой коронавируса в Германии.

С 3 мая персонал и игроки 36 клубов смогут находиться только в трёх местах — дома, на тренировочной базе и на стадионе. С 12 по 23 мая команды будут отправлены в "пузыри", то есть тренировочные лагеря, где не смогут контактировать с внешним миром. Футболистам придётся периодически сдавать тесты на COVID-19.

Последние два тура в первой и второй Бундеслиге запланированы на 15-16 и 22-23 мая.

Ранее из-за вспышки коронавируса были перенесены два матча берлинской "Герты".