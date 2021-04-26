Ставка на диалог: канцлер Австрии против санкций в адрес России

Бесконечные санкции против России удивляют даже некоторых европейских политиков. Своё слово решил сказать канцлер Австрии Себастьян Курц - он выступил против.

Курц, беседуя с журналистами Neue Zürcher Zeitung, подчеркнул: он против новых санкций ЕС по России.

"Уже введённые ЕС санкции были правильными. Но важно делать ставку на диалог. Мир на нашем континенте возможен лишь вместе с Россией, а не против её", — уточнил канцлер.

Вена, заявил Курц, весьма встревожена ситуацией в районе украинской границы, в частности, размещением там войск. Хотелось бы верить, сообщил канцлер, что удастся избежать сценария дальнейшей эскалации ситуации.

"Это сложно, но постоянное обострение — это не тот путь, по которому мы хотим идти", — резюмировал Курц.

Напомним, что ранее схожим образом высказался глава австрийского МИД Александр Шалленберг. Он также дал понять, что против новых санкций в отношении Москвы.

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