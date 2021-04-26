Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице

Продолжается бурное обсуждение дипломатического конфликта России и Чехии. Своё слово успел сказать чешский президент Милош Земан, который в ходе выступления на телевидении упомянул инцидент во Врбетице.

По словам Земана, причиной взрывов могла стать в том числе неосторожность в обращении с боеприпасами. Это одна из версий следствия, объяснил он телезрителям.

Напомним, что ранее чешская сторона заявила о причастности к инциденту России. В 2014 году на военных складах во Врбетице прогремело сразу несколько взрывов.

После выступления президент попал под огонь критики: как заявил первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек, речь Земана стране не помогла.

"Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия [о неосторожном обращении] была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло", — заявил Гамачек на канале Nova.

Гамачек подчеркнул, что у МВД страны есть "основания" полагать, что за инцидентом всё же стоят представители России. Также он добавил, что солидарен с тем вариантом действий против России, который сейчас реализуется.

"Мы не принимали решение [по отношению к РФ] под влиянием каких-то эмоций. Мы бы в жизни этого не сделали, если бы не были уверены, что это дело [инцидент во Врбетице] произошло именно так и Чехия на это должна отреагировать. В этой речи [Земана] каждый нашёл то, что искал, включая, к сожалению, РФ. По правде сказать, наибольшую радость от этого получили в Москве", — утверждал также Гамачек.

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