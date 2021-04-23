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Лай из подворотен: эксперт о Чехии, США и причинах "не дружить" с РФ

Мир

Высылка дипломатов, обвинения по Врбетице, желание сделать заявление вместе с НАТО — Чехия словно следует ранее составленному плану. Более того — к ней присоединяются и другие страны (например, Латвия и Литва).

Флаг Чехии
Флаг Чехии

"Дипломатическая война" с каждым днём разгорается всё сильнее: звучат громкие заявления, вручаются ноты о высылках. Зачем Чехии заходить так далеко?

Комментарий для "Правды.Ру" предоставил директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Право не для всех: тренд снова задаёт Вашингтон?

По мнению эксперта, Чехия (как и Украина) несамостоятельна в своих отношениях с Российской Федерацией.

"Я полагаю, что фактически это уже не субъекты международного права, а объекты, которые в значительной степени аффилированы с Соединёнными Штатами.

У нас нет прямых противоречий с Чешской Республикой. Их обвинения по 2014 году не имеют под собой реальной основы — это все прекрасно понимают. Мы понимаем, здравомыслящие чешские политики понимают.

Поэтому это осложнение — ответ на американский внешнеполитический тренд", — считает Гусев.

При этом вышеописанная ситуация касается не только Чехии. Мы видим это на примере Польши, более радикально — на примере Украины.

Байден + Восточная Европа = любовь?

Джо Байден
Джо Байден

Неслучайно президент США Джо Байден во время предвыборной кампании заявлял, что Россия является агрессором, Россия — изгой, она лезет в выборы и замешана в других грехах.

"По сути дела, придя к власти, он соблюдает статус-кво. Фактически его дела не расходятся со словами. То, о чём он говорил, сейчас претворяет в жизнь.

А эти маленькие государства, которые, конечно, в значительной степени аффилированы и финансово, и экономически с крупными европейскими странами, но и с американцами — в первую очередь. Поэтому Байден очень любит Европу, особенно любит Восточную Европу, любит сюда приезжать", — рассказывает Гусев.

Однако есть важный момент: занимается данной работой команда Байдена, а не сам президент. И члены команды ранее заявляли: Россия их в покое не оставит. Именно из-за этого и возникают такого рода правовые коллизии: маленькие страны (как по размерам, так и по мировому влиянию) пытаются поставить Россию на колени.

"Пытаются выкручивать нам руки, требовать в ультимативной форме: если вы до 13 часов 22 апреля не сделаете вот это и вот это, мы вышлем 60 дипломатов.

Сегодня заявили, что Генконсульство трогать не будут. Но это не значит, что шаг назад они сделали", — объясняет Гусев.

"Это всё по сказке Киплинга": о молодых и амбициозных

При этом, продолжает Гусев, Россия ведёт себя по отношению к Чехии весьма спокойно.

"А они пытаются о себе заявить. Если говорить конкретно о министре иностранных дел, он человек молодой, совсем молодой, неопытный, ему ещё надо, что называется, "обрастать мясом". С другой стороны, он пытается сейчас показать себя в Европе.

Они же все там, что в Чехии, что в Польше, хотят пробраться в Брюссель и стать лидерами Европы. У них амбиции, ничем не подкреплённые, но все они хотят попасть в Совет Европы, в Парламентскую ассамблею, стать лидерами Европейского союза.

В том числе этот молодой ещё неокрепший в сознании министр иностранных дел", — разъясняет ситуацию Гусев.

Так что действия Чехии похожи на достаточно давно разработанный сценарий, касающийся взаимоотношений России и США.

Владимир Путин
Владимир Путин

"Владимир Путин же чётко обозначил: вот это Шерхан, а вот это шакалы, которые "подвывают" Шерхану. Это всё по сказке Киплинга. Он же неслучайно об этом заявил. Поэтому они будут "подвывать".

Я бы не стал их называть шакалами. Это всё-таки дело достаточно сложное с юридической и правовой точки зрения в рамках европейского права, международного права. Это чиновники.

Но президент имеет право назвать. Он все-таки наделён громадными полномочиями. А я этого делать не стану", — уточняет эксперт.

Финансовый ларчик: американские деньги нужно отработать

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне

Также не стоит забывать и о материальной стороне вопроса: деньги лидерам небольших и слабых европейских государств нужны весьма и весьма. Поэтому они будут работать, закусив удила, лишь бы американцы эти деньги дали.

"Мы видим, в каком экономическом положении находится Чехия. Мы знаем, сколько сотен тысяч уехало из Чехии на заработки в "сытую" Европу. А что им ещё остается?

Просят денег. А американцы говорят: мы вам дадим денег, но вы в отношении России как-то выскажитесь нелицеприятно, недружественно, а ещё лучше, если вы что-то сделаете в отношении России. Вот они и стараются", — комментирует Гусев.

Поэтому здесь, как говорится, ларчик открывается очень просто. На что ещё могут пойти эти страны в контексте обострения отношений с Россией? Как скажут американцы, так они и сделают, считает эксперт.

"Лай из подворотен" придётся терпеть до встречи президентов?

Флаги России и США
Флаги России и США

Одна из достаточно широко обсуждаемых тем — тема возможной встречи Путина и Байдена на территории третьего государства. Скорее всего, она состоится где-то в Европе, может быть, в Финляндии. Во всяком случае, сейчас вопрос прорабатывается.

"До встречи с Байденом они будут лаять из всех подворотен.

Мне бы очень хотелось, чтобы такая встреча состоялась. С Трампом не получилось. А с Байденом, тем более, что он сам проявил инициативу, может быть, получится.

Что будет после встречи? Мне кажется, до чего-то договорятся. Всё-таки договорились о пролонгации договора СНВ-III. Американцы пошли на это. А это основополагающий документ по контролю за стратегическими ядерными вооружениями. Это очень серьёзно для американцев и для нас", — напоминает Гусев.

Так что пока лидеры Чехии, Польши и Украины, что называется, ждут отмашки. Если из Вашингтона им "погрозят пальчиком", то они замолчат. А если скажут "лайте" — залают.

Всё будет зависеть, считает эксперт, от встречи двух президентов. Ведь именно Россия и США — крупнейшие на сегодня "игроки".

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Россия отказалась выполнять «истеричные» условия Чехии. Прага попросила помощи у НАТО
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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