Семеро смелых: в МИД Чехии уточнили число остающихся дипломатов

Продолжается развитие событий с дипломатическими "выпадами" Чехии в сторону России. Стало известно точное число российских и чешских дипломатов, которые останутся в чешском и российском посольствах соответственно.

Данные привёл министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Для издания "Blesk" он объяснил, что суммарно в посольствах останутся по 32 человека с каждой стороны.

"По 7 дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников", — заявил он.

При этом, напомнил Кулганек, в генконсульствах число сотрудников менять не будут.

Напомним, что ранее Чехия пошла в активное "дипломатическое наступление" на Россию, заявив о высылке дипломатов и причастности нашей страны к инцидентам в Врбетице (там в 2014 году горели военные склады). Кремль отреагировал на обвинения словами "возмутительно" и "голословно".

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