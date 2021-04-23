Необычный статус получила столица Грузии: с 23 апреля она официально считается Всемирной столицей книги.
По уточнённым данным, ранее данный "титул" носил главный город Малайзии, Куала-Лумпур. По традиции, которая длится с 2001 года, Всемирные книжные столицы меняются каждый год. Проект придуман в рамках работы ЮНЕСКО, первой Всемирной столицей книги стал в 2001 году Мадрид.
Уточняется, что в Тбилиси пройдут различные мероприятия, связанные с новым "титулом", среди которых:
Суммарно за год планируется развить около 100 связанных с литературой проектов.
Напомним, что идея привязана к 23 апреля не просто так — в этот день отмечается Всемирный день книг и авторского права. В основе идеи — желание популяризовать чтение и помочь читателям, писателям и продавцам литературы.
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