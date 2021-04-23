Столица Грузии получила новый статус: помогли в ЮНЕСКО

Необычный статус получила столица Грузии: с 23 апреля она официально считается Всемирной столицей книги.

По уточнённым данным, ранее данный "титул" носил главный город Малайзии, Куала-Лумпур. По традиции, которая длится с 2001 года, Всемирные книжные столицы меняются каждый год. Проект придуман в рамках работы ЮНЕСКО, первой Всемирной столицей книги стал в 2001 году Мадрид.

Уточняется, что в Тбилиси пройдут различные мероприятия, связанные с новым "титулом", среди которых:

книжный фестиваль для детей;

разработка игр по мотивам различных произведений;

работа над восстановлением первого в стране издательского дома.

Суммарно за год планируется развить около 100 связанных с литературой проектов.

Напомним, что идея привязана к 23 апреля не просто так — в этот день отмечается Всемирный день книг и авторского права. В основе идеи — желание популяризовать чтение и помочь читателям, писателям и продавцам литературы.