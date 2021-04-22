Путин сделал встречное предложение Зеленскому

Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Главное, чтобы эта встреча имела какой-то смысл.

Глава России ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война". Владимир Путин заявил, что готов принять украинского лидера в Москве. Правда, с некоторыми оговорками.

"Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече?" — отметил Владимир Путин.

По словам Путина, если Зеленский хочет обсуждать проблему Донбасса, то этот запрос не по адресу. Украинским властям в первую очередь следует вести переговоры с руководством ЛДНР, а уж затем — с третьими странами, одной из которых является Россия.

Но если президент Украины желает обсудить двусторонние отношения — тогда добро пожаловать в Москву. В последнее время Киев предпринял очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения, подчеркнул Владимир Путин.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", — приводит его слова ТАСС.

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