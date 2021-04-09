Цена русофобии: Байден просит 715 миллиардов долларов для Пентагона

Белый дом опубликовал президентский проект бюджета США на 2022 год. В нём предлагается выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая.

Первые лица новой американской администрации уже неоднократно объявили Россию врагом и "угрожающим государством, которое необходимо сдерживать". В частности, ещё в феврале президент США Джо Байден обвинил РФ в желании ослабить ЕС и НАТО и "подорвать трансатлантическое единство". Это заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своей "программной" речи также назвал Россию в числе основных угроз для США. Теперь стало известно, во сколько эта "угроза" обойдётся американским налогоплательщикам.

"Президентский запрос на 2022 год включает выделение $715 миллиардов министерству обороны США. Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", — сообщается на сайте Белого дома.

Комментарий МИД РФ

"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 выросшем до 26,9 триллионов долларов", — написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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