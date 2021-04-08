Лондон снова злит Пекин: "спасён" один из лидеров протестов в Гонконге

Лондон решил снова позлить Пекин: как оказалось, чиновники Великобритании дали разрешение на въезд для Натана Ло, который считается одним из лидеров протестных движений в Гонконге.

Напомним, что ранее Великобритания активно критиковала Китай за проводимую в Гонконге политику. В частности, Лондон заявлял, что Пекин откровенно нарушает автономность региона, которая регулируется особой декларацией, согласованной китайскими и британскими экспертами. Пекин также отвечал критикой и заявлял, что Лондон выступает с "необоснованными" и "безответственными" заявлениями.

По данным South China Morning Post, информацию о своём путешествии в Великобританию представил сам Ло через Facebook.

"После четырёх месяцев процедур, встреч и бесед в органах по делам беженцев Министерство внутренних дел Великобритании проинформировало, что моя заявка на предоставление убежища одобрена", — указал активист.

Напомним, что 27-летний Ло уже успел отсидеть 8 месяцев как раз по делу о массовых беспорядках (случившихся в 2014 году).

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