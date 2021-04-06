Испытание гиперзвукового оружия в США завершилось неудачей

Тестовая ракета не смогла завершить заданную последовательность действий и отделиться от самолёта. Бомбардировщик вернулся на базу с ракетой на борту.

Испытание американской гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) проводилось над Тихим океаном у побережья Калифорнии. Однако ракете оказалась не по силам серия предстартовых операций, и она "отказалась" покинуть самолёт, в результате чего запланированный запуск не состоялся. Бомбардировщик B-52 вернулся на базу Эдвардс в калифорнийской пустыне Мохаве вместе с ракетой, сообщила пресс-служба ВВС США.

"Несмотря на то, что несостоявшийся пуск вызывает разочарование, испытание предоставило бесценную информацию, позволяющую извлечь уроки и двигаться дальше", — прокомментировал неудачные испытания представитель Командования материально-технического снабжения ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз.

Согласно планам Пентагона, производство гиперзвуковых ракет должно начаться уже в этом или следующем году, а в войска новое оружие должно поступить в ближайшие четыре года, уточняет ТАСС.

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