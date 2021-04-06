Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как важно избегать сладкого и солёного
Zoom запретил российским властям использовать свою видеосвязь
"Меценаты Отечества": срочно нужен закон о меценатстве
Журналистов CNN задержали у ИК-2, где сидит Навальный
Священник храма Благовещения о языческих запретах
Николай Берзарин: последний подвиг героя
Микробиолог Никулин опроверг версию о природном происхождении COVID-19
Профессор из Турции раскрыл роль витамина D при защите от COVID-19
Россия и США обменялись данными о количестве ядерного оружия

Испытание гиперзвукового оружия в США завершилось неудачей

Мир » Северная Америка » США и Канада

Тестовая ракета не смогла завершить заданную последовательность действий и отделиться от самолёта. Бомбардировщик вернулся на базу с ракетой на борту.

Испытание гиперзвукового оружия в США завершилось неудачей

Испытание американской гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) проводилось над Тихим океаном у побережья Калифорнии. Однако ракете оказалась не по силам серия предстартовых операций, и она "отказалась" покинуть самолёт, в результате чего запланированный запуск не состоялся. Бомбардировщик B-52 вернулся на базу Эдвардс в калифорнийской пустыне Мохаве вместе с ракетой, сообщила пресс-служба ВВС США.

"Несмотря на то, что несостоявшийся пуск вызывает разочарование, испытание предоставило бесценную информацию, позволяющую извлечь уроки и двигаться дальше", — прокомментировал неудачные испытания представитель Командования материально-технического снабжения ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз.

Согласно планам Пентагона, производство гиперзвуковых ракет должно начаться уже в этом или следующем году, а в войска новое оружие должно поступить в ближайшие четыре года, уточняет ТАСС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто разрешил Западу воровать российские секреты
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Лозанский: отношения Россия – США – не аналог холодной войны, все хуже
Испытание гиперзвукового оружия в США завершилось неудачей
Шойгу объявил проверку боеготовности Вооружённых сил РФ
Гастроэнтеролог назвала грибы, обладающие противораковым действием
Как важно избегать сладкого и солёного
Zoom запретил российским властям использовать свою видеосвязь
"Меценаты Отечества": срочно нужен закон о меценатстве
Журналистов CNN задержали у ИК-2, где сидит Навальный
Священник храма Благовещения о языческих запретах
Николай Берзарин: последний подвиг героя
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Новости Украины
Украина - Россия: на пороге неизбежной войны
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Василий Амирджанов Борьба с матом в соцсетях увеличила его этажность Василий Амирджанов Усам Оздемиров 60 лет спустя: новый виток в битве за космос Усам Оздемиров Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников