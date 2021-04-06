Лукашенко: Польша прячет беглых предателей и героизирует преступников

Продолжает высказывать своё недовольство политикой польских властей президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению политика, Варшава даёт убежище экстремистам и активно пытается выставить героями военных преступников.

Напомним, что в Польше (как и в некоторых соседних странах) находят убежище жители Белоруссии, которые стремятся избежать арестов за митинги на стороне оппозиции или по иным обвинениям, связанным с неодобрением прошедших в РБ выборов.

"Декларируемая ещё в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых [оппозиционеров] и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций", — сообщил Лукашенко, цитату приводит БелТА.

Напомним, что ещё в марте Минск и Варшава поссорились из-за участия консула генерального консульства в Бресте Ежи Тимофеюка в специальном мероприятии ко "дню проклятых солдат". Термином "проклятые солдаты" принято обозначать представителей антисоветских подпольных сил, которые в 40-х — 50-х годах прошлого века вели партизанскую войну с правительством тогда ещё Польской народной республики, а также выступали против СССР.

"Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-е и 30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать её с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", — заявил Лукашенко.

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