"Спокойно и бесстрашно": глава МИД КНР высказался по поводу США

Несмотря на всю политику Вашингтона по отношению к Пекину, китайская сторона готова вести диалог с американцами, но только на основе взаимного уважения. В случае нарастания противоречий Пекин не собирается "бояться" и продолжит "честную конкуренцию".

Заявление по поводу отношений США и Китая сделал министр иностранных дел КНР Ван И, оно уже представлено на сайте ведомства. В беседе с журналистами министр уточнил, что позиция Пекина остаётся "последовательной и ясной".

"Если есть диалог, то двери Китая открыты в любое время, однако этот диалог должен вестись на основе равенства и взаимного уважения. Китай не будет уклоняться от конкуренции [с США], если это необходимо, но она должна быть честной и справедливой, основываться на рыночных правилах, воздерживаться от создания препятствий, злоупотребления властью и лишения других их законного права на развитие. Если [между двумя странами] всё-таки будет противостояние, то Китай встретит его спокойно и бесстрашно", — прояснил ситуацию Ван И.

Также Вашингтону напомнили, что Пекин "решительно против" попыток вмешательства во внутренние дела других стран и надеется на "уважение интересов".

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