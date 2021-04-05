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"Спокойно и бесстрашно": глава МИД КНР высказался по поводу США

Мир

Несмотря на всю политику Вашингтона по отношению к Пекину, китайская сторона готова вести диалог с американцами, но только на основе взаимного уважения. В случае нарастания противоречий Пекин не собирается "бояться" и продолжит "честную конкуренцию".

"Спокойно и бесстрашно": глава МИД КНР высказался по поводу США

Заявление по поводу отношений США и Китая сделал министр иностранных дел КНР Ван И, оно уже представлено на сайте ведомства. В беседе с журналистами министр уточнил, что позиция Пекина остаётся "последовательной и ясной".

"Если есть диалог, то двери Китая открыты в любое время, однако этот диалог должен вестись на основе равенства и взаимного уважения.

Китай не будет уклоняться от конкуренции [с США], если это необходимо, но она должна быть честной и справедливой, основываться на рыночных правилах, воздерживаться от создания препятствий, злоупотребления властью и лишения других их законного права на развитие.

Если [между двумя странами] всё-таки будет противостояние, то Китай встретит его спокойно и бесстрашно", — прояснил ситуацию Ван И.

Также Вашингтону напомнили, что Пекин "решительно против" попыток вмешательства во внутренние дела других стран и надеется на "уважение интересов".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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