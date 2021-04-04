США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ

Как бы США ни заверяли в своей "непоколебимой и безоговорочной" поддержке, но в случае реального вооружённого конфликта воевать за Украину будут только её ВСУ.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВСУ, Герой Украины Михаил Забродский. По его словам, необходимо и далее наращивать обороноспособность украинской армии, и помощь Запада в этом вопросе для Украины критически важна.

"Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", — сказал он в эфире телеканала "Украина".

В последние дни на Украине вновь резко повысился градус воинственной риторики. Это связано с обещаниями США "не оставить Украину один на один перед лицом российской агрессии". Таким образом США провоцируют руководство Украины на обострение конфликта в Донбассе. Но маловероятно, что в случае его перехода в горячую фазу Белый дом станет подвергать опасности своих солдат.

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