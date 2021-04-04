В Донбассе мирный житель подорвался на украинской мине

Взрывное устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

"По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель", — цитирует сообщение "ЛуганскИнформЦентр".

Пострадавший получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован. В ЛНР отметили, что "сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьёзной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах", и призвали жителей проявлять бдительность.

Оборонное ведомство самопровозглашённой Луганской народной республики классифицировало действия украинских военных как террористические и нарушающие Женевскую конвенцию, и призвало международных наблюдателей и мировую общественность обратить на это внимание.

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