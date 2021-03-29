Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина

Прибалтийские страны во всем стремятся угодить США. С этим связан новый накал их отношений с Россией.
По примеру президента США Джо Байдена, президент Литвы Гитанас Науседа предпринял попытку продолжить череду оскорблений президента России Владимира Путина.
Об этом сообщило издание BNS.lt.
Журналисты новостного агентства задали вопрос Гитанасу Науседу, о том, как он оценивает слова и мнение Джо Байдена о российском коллеге. Глава Литва согласился с ними, посчитав их обоснованными и добавив: "К сожалению, да".
Напомним, что ранее Джо Байден оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его "убийцей". После чего российский лидер пожелал ему здоровья и напомнил о вреде поспешных оскорбительных оборотов.
Со своей стороны, европейские лидеры по-разному оценили высказывания американского президента. С острой их критикой выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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