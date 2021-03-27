Украинцы начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская. По ее словам, некоторые больные используют препарат ивермектин.
"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике", — подчеркнула Голубовская.
Украинцы, по словам эксперта, сейчас покупают этот ветеринарный препарат и начинают "не просто пить, но и вводить внутримышечно".
"И это довольно опасно", — предупредила Голубовская.
Ивермектин — лекарственное средство, антипаразитарный препарат. Применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Людям назначается исключительно перорально.
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