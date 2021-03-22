Зеленского сменит неизвестный оппозиционер

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что новым главой Украины станет ранее неизвестный оппозиционер.

На Украине продолжительное время идёт обсуждение по вопросу, пойдёт ли Владимир Зеленский на второй срок. В это же время выдвигаются альтернативные кандидатуры.

То, что новый президент будет из числа неизвестных широкой публике говорит и факт избрания самого Владимира Зеленского, ранее не участвовавшего в большой политике. По словам Николая Азарова, этот выбор был обусловлен достаточно далёким от хорошего отношением народа к Петру Порошенко и даже наличием фактора ненависти.

Зеленскому, по словам бывшего премьера, уготована такая же участь. Спасти от неё могут только США.