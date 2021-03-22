"Ни при каких условиях": идею Москвы по Донбассу раскритиковали в Киеве

Продолжают решительно "противостоять" идеям касательно работы по Донбассу представители Украины. Очередное предложение, которое могло бы развить принципы работы "нормандской четвёрки", Киев решительно отверг.

Напомним, что ранее заместитель администрации президента России Дмитрий Козак предложил следующее: ротацию председательства. По мнению российской стороны, каждый из четырёх участников "четвёрки" сможет таким образом занять пост председателя, что позитивно скажется на общей работе.

Киев идея не устроила: по данным, которые приводит "Украинская правда", глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал письмо, в котором высказался против. Письмо получили представители России, Франции, Германии и Украины.

"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в письме [Дмитрия Козака]", — цитирует "Украинская правда" Ермака.