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"Ни при каких условиях": идею Москвы по Донбассу раскритиковали в Киеве

Мир

Продолжают решительно "противостоять" идеям касательно работы по Донбассу представители Украины. Очередное предложение, которое могло бы развить принципы работы "нормандской четвёрки", Киев решительно отверг.

"Ни при каких условиях": идею Москвы по Донбассу раскритиковали в Киеве

Напомним, что ранее заместитель администрации президента России Дмитрий Козак предложил следующее: ротацию председательства. По мнению российской стороны, каждый из четырёх участников "четвёрки" сможет таким образом занять пост председателя, что позитивно скажется на общей работе.

Киев идея не устроила: по данным, которые приводит "Украинская правда", глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал письмо, в котором высказался против. Письмо получили представители России, Франции, Германии и Украины.

"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в письме [Дмитрия Козака]", — цитирует "Украинская правда" Ермака.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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