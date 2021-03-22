Продолжают решительно "противостоять" идеям касательно работы по Донбассу представители Украины. Очередное предложение, которое могло бы развить принципы работы "нормандской четвёрки", Киев решительно отверг.
Напомним, что ранее заместитель администрации президента России Дмитрий Козак предложил следующее: ротацию председательства. По мнению российской стороны, каждый из четырёх участников "четвёрки" сможет таким образом занять пост председателя, что позитивно скажется на общей работе.
Киев идея не устроила: по данным, которые приводит "Украинская правда", глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал письмо, в котором высказался против. Письмо получили представители России, Франции, Германии и Украины.
"Ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в письме [Дмитрия Козака]", — цитирует "Украинская правда" Ермака.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правоохранительные органы европейского государства отнеслись к певице недоброжелательно.