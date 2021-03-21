В Киеве оценили ущерб, нанесенный зданию офиса Зеленского в ходе акции

Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов, сообщила пресс-служба офиса в Telegram.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен (72 тысячи долларов — ред.). Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", — сообщила пресс-служба.