Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Ляйсан Утяшева отыскала для Агаты Муцениеце хорошего жениха
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Сябитова сплясала со скакалкой в честь древнего праздника Навруз

Надписи на бутылках газированных напитков вызвали скандал

Мир » Европа

Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет Nationen.

Информация, размещенная над данными о составе продукта, содержала строчку с надписями "COVID", "1984", "5G", "ID2020" и "EVENT201". Каждая из них является отсылкой к фейкам, связанным с пандемией.

Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Саша Черно призвала любить родителей, пока не стало поздно
Моргенштерн спародировал ссору Бузовой и Мунукяна
Российские ученые развенчали мифы о вакцинах против коронавируса
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за "Спутник V"
Ляйсан Утяшева отыскала для Агаты Муцениеце хорошего жениха
Анастасия Ивлеева получила колье за 2 миллиона рублей
Молодого Шифрина перепутали с Галкиным
Юрий Гальцев напутствовал внука перед армией
Человек упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
В Госдуме оценили высказывания Байдена о том, что Харрис умнее его
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом

В новом выпуске шоу "Голос. Дети" произошла неприятная ситуация.

Наставники не повернулись к ребёнку с необычным голосом
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Новости Европы
Реакция на слова Байдена в адрес Путина немецкого СМИ
Российский шоу-бизнес
Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Григорий Середин Кончина СССР: за 9 месяцев 2 референдума с противоположными итогами Григорий Середин Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов
Российский шоу-бизнес
Поклонники слёзно просят Митю Фомина не позориться
США и Канада. Новости и аналитика
Канадца арестовали за то, что называл ребёнка дочерью, а не сыном
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников