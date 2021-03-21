Надписи на бутылках газированных напитков вызвали скандал

Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет Nationen.

Информация, размещенная над данными о составе продукта, содержала строчку с надписями "COVID", "1984", "5G", "ID2020" и "EVENT201". Каждая из них является отсылкой к фейкам, связанным с пандемией.

Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила.