В США назвали причину ядерного удара по Москве

США могут применить ядерное оружие в ответ на действия России. В проекте "Обзора ядерной политики" сказано, что Штаты имеют право осуществить ядерный удар в случае кибернетической или кинетической атаки. Об этом сообщает The National Interest.

Фото: Pravda.Ru

Опасения у представителей США вызывают новые российские самолеты Ил-22ПП "Порубщики". Их разрабатывают для Воздушно-космических сил России. Аппараты известны тем, что могут подавлять наземные, морские и космические объекты. Расстояние для Ил-22ПП - не помеха, его действие рассчитано на сотни километров.

К тому же "Порубщик" способен нарушать работу навигационных приборов и спутников связи. Это больше всего пугает американских военных. Если вмешательство в деятельность устройств будет допущено, тогда США посчитают это поводом для ответной атаки.

"Если Россия отключит электронику на американских спутниках, то это может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа", - сообщает The National Interest.

Ранее "Правда.Ру" писала, США будут наносить удары из космоса уже через несколько лет. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Штатов Дэвид Гольдфейн. По его словам, достичь превосходства в космосе так же необходимо, как и лидерства в воздушном пространстве.

Чем инициатива США грозит миру? Мнением по этому поводу с "Правдой.Ру" поделился военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", специалист в области применения воздушно-космических сил Алексей Леонков.

- Это просто лишний раз подтверждает тот факт, что американцы серьезно занимаются вопросами милитаризации космоса. Таким образом, те или иные программы находятся на стадии финишной прямой. А американцы в ближайшее время должны получить некие изделия, которые затем выведут в космос, тем самым снова запустив гонку вооружений.