Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о грядущих в ведомстве кадровых перестановках.
Он пояснил, что в результате изменений будут уволены дипломаты, окончившие российские вузы. По данным источников, министр планирует нанять новых сотрудников, даже если они будут менее квалифицированными, чем те люди, чьи места они займут.
По имеющейся информации, большинство дипломатов, которых собираются уволить, являются выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
По сведениям, кадровый вопрос был одной из главных причин отставки предыдущего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
Экс-глава МИД выступал против увольнений в ведомстве и приёма новых сотрудников без дипломатического опыта.
Как пишет издание dziennik. pl, депутат польского Сейма Станислав Пента, представляющий правящую партии "Право и справедливость, заявил, что Польша должна требовать от России военные репарации. Политики перечислил все "военные преступления", которые Советский Союз совершил в отношении польских граждан. Кроме того, Пента упомянул об "уничтоженных материальных и культурных ценностях".
Итого, считает политик, Москва должна заплатить Варшаве триллионы злотых, но должна быть высчитана точная сумма репараций от России, отмечает портал, а для этого надо "оценить потери и возможные претензии.
Примерно в этом же ключе выступает и другой депутат Сейма - Малгожата Гощевская. "Россияне разворовали промышленность, произведения искусства. Мы должны добиваться от них военных репараций", - заявляет она.
Пока же самые значимые политики партии "Право и справедливость" подсчитывают, сколько они смогут потребовать с Германии. Ярослав Качиньский заявил, что Польша так и не получила компенсации за "гигантский военный ущерб", нанесенный Германией.
Об этом же твердит и министр обороны Польши Антони Мацеревич. По его словам, Польша никогда не отказывалась от претензий в адрес Германии, но отказ никогда и не был оформлен юридически.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.