Чистки по-варшавски: из МИД Польши уволят дипломатов, учившихся в России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о грядущих в ведомстве кадровых перестановках.

Фото: официальная страница Министерства иностранных дел Польши в twitter.com

Он пояснил, что в результате изменений будут уволены дипломаты, окончившие российские вузы. По данным источников, министр планирует нанять новых сотрудников, даже если они будут менее квалифицированными, чем те люди, чьи места они займут.

По имеющейся информации, большинство дипломатов, которых собираются уволить, являются выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

По сведениям, кадровый вопрос был одной из главных причин отставки предыдущего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

Экс-глава МИД выступал против увольнений в ведомстве и приёма новых сотрудников без дипломатического опыта.

Как пишет издание dziennik. pl, депутат польского Сейма Станислав Пента, представляющий правящую партии "Право и справедливость, заявил, что Польша должна требовать от России военные репарации. Политики перечислил все "военные преступления", которые Советский Союз совершил в отношении польских граждан. Кроме того, Пента упомянул об "уничтоженных материальных и культурных ценностях".

Итого, считает политик, Москва должна заплатить Варшаве триллионы злотых, но должна быть высчитана точная сумма репараций от России, отмечает портал, а для этого надо "оценить потери и возможные претензии.

Примерно в этом же ключе выступает и другой депутат Сейма - Малгожата Гощевская. "Россияне разворовали промышленность, произведения искусства. Мы должны добиваться от них военных репараций", - заявляет она.

Пока же самые значимые политики партии "Право и справедливость" подсчитывают, сколько они смогут потребовать с Германии. Ярослав Качиньский заявил, что Польша так и не получила компенсации за "гигантский военный ущерб", нанесенный Германией.

Об этом же твердит и министр обороны Польши Антони Мацеревич. По его словам, Польша никогда не отказывалась от претензий в адрес Германии, но отказ никогда и не был оформлен юридически.