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США нашли "другие инструменты" для ответа России

Мир » Северная Америка » США и Канада

США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России.

США нашли "другие инструменты" для ответа России

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на хакерскую группировку Cozy Bear, якобы работающую на российскую Службу внешней разведки. Позже обнаружилось, что для взлома федеральных сетей хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, являющейся подрядчиком Microsoft.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 27 февраля, что новые санкции США в отношении России предполагается ввести в «течение недель».

Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США занимаются подготовкой ответа на возможную кибератаку в адрес американской инфраструктуры, которая приписывается «российским хакерам». 

Салливан также заявлял, что ответные меры будут включать санкции и другие инструменты.

2 марта США ввели санкции против российских физических и юридических лиц по линии трех ведомств — Минфина, Минторга и Госдепартамента. Санкции были введены в связи с делом Навального, по которому ограничения и на российских чиновников также наложил Евросоюз.

В Кремле подчёркивали, что Москва не причастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.

 Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, история с "кибератакой" на госучреждения США создана и используется с политическими целями. Мотив одних — наказать Китай, других — Россию. На самом деле, американское разведсообщество занимается тем же самым с большими успехами.

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Автор: Любовь Степушова
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