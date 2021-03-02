США не планируют добиваться "перезагрузки" отношений с Россией. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации.
Наши действия и действия наших партнёров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами", — сказал он.
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