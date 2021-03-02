США не нужна "перезагрузка" отношений с Россией

США не планируют добиваться "перезагрузки" отношений с Россией. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель администрации США.

"Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации.

Наши действия и действия наших партнёров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами", — сказал он.