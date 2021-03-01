Зместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин заявил о необходимости потребовать от России репарации за Вторую мировую войну.
Чиновник обосновал свою позицию тем, что якобы Советский Союз не выплатил Польше компенсацию, которую получил от Германии.
"Польское государство осталось в конце списка стран, одариваемых после Второй мировой войны репарациями", — сказал Селлин.
Так же министр обозначил, что у Варшавы есть "моральное право" на справедливость.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.