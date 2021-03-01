Поляки хотят потребовать от России репарации за Вторую мировую

Зместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин заявил о необходимости потребовать от России репарации за Вторую мировую войну.

Чиновник обосновал свою позицию тем, что якобы Советский Союз не выплатил Польше компенсацию, которую получил от Германии.

"Польское государство осталось в конце списка стран, одариваемых после Второй мировой войны репарациями", — сказал Селлин.

Так же министр обозначил, что у Варшавы есть "моральное право" на справедливость.