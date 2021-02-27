США пообещали ввести новые санкции против России

Администрация Белого дома анализирует "российский вопрос", прежде чем ввести новые ограничительные меры против Москвы, заявила Джен Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, "российский вопрос" включает в себя вмешательство в выборы президента США, хакерские атаки, а также якобы предложенную талибам оплату за головы американских солдат в Афганистане. По итогам анализа всех этих факторов будет принято решение о новых антироссийских санкциях.

"В течение недель, не месяцев", — уточнила Джен Псаки в ответ на вопрос о сроках введения ограничительных мер.

Россия неоднократно и убедительно опровергала все предъявленные обвинения. В случае с Афганистаном даже американская внешняя разведка, проводившая собственное расследование, не нашла никаких доказательств. Однако когда это останавливало, если любое обвинение — только повод ввести новые санкции в многолетней безуспешной попытке "порвать российскую экономику в клочья".