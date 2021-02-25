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Дочь эмира Дубая призывает расследовать похищение ее сестры в Британии

Мир » Азия

Дочь эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммада бин Рашида аль-Мактум Латифа отправила письмо в британское полицейское ведомство с требованием расследовать похищение в Британии ее старшей сестры Шамсы, якобы имевшее место быть в 2000 году.

По словам Латифы, Шамса, которой тогда было 18 лет, страдала от физического насилия со стороны членов ее семьи и хотела найти убежище в Великобритании. Через несколько месяцев ее похитили "прямо на улице, отбивающуюся и кричащую", после чего применяли к ней пытки и держат теперь взаперти без какого-либо суда над ней, цитирует принцессу CNN.

Принцесса Латифа ранее также заявляла о себе, что ее держат в заложниках, о чем писала своему другу Дэвиду Хэю, который и ведет кампанию за ее освобождение. Хэй утверждает, что контакт с ней был потерян во второй половине 2020 года.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Елена Тимошкина
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