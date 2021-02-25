Белорусский депутат объяснил, благодаря кому удалось сохранить Сирию

Сирию удалось сохранить от "американской демократии" только благодаря России, уверен депутат Палаты представителей Республики Белоруссия Олег Гайдукевич.

Подобное заявление белорусский парламентарий сделал в рамках одной из программ на местном телевидении, в ходе которой обсуждалась политика Соединенных Штатов по вмешательству в дела других стран и насаждение там "демократии".

Гайдукевич отметил, что, поддаваясь американскому влиянию, постсоветские страны сейчас закрывают русскоязычные телеканалы и привлекают к уголовной ответственности журналистов, передающих информацию на русском языке.

"Возьмите нашу соседку Украину. Они закрывают три канала — где? — выкинули журналистов на улицу. В Прибалтике русскоязычных журналистов привлекают к уголовной ответственности, геноцид фактически", — заметил политик.

Гайдукевич напомнил, как под предлогом "демократии" США вошли в ближневосточные и североафриканские страны, после чего уже на протяжении нескольких десятилетий эти государства не могут оправиться от потрясений.

"Демократия — это инструмент. А как под крики о демократии уничтожили Ирак, уничтожили Ливию? Просто уничтожили, потому что я там был и знаю, что это такое. И чуть не уничтожили Сирию. Только благодаря России Сирия устояла", — резюмировал депутат белорусского парламента.

Россия пришла на помощь сирийским властям осенью 2015 года. За пять лет российским силам — ВКС РФ, спецназу и "ЧВК Вагнера" — удалось полностью разгромить террористов, активизировавшихся в стране из-за хаоса, устроенного американцами, пытавшимися свергнуть президента Сирии Башара Асада.