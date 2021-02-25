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Белорусский депутат объяснил, благодаря кому удалось сохранить Сирию

Мир

Сирию удалось сохранить от "американской демократии" только благодаря России, уверен депутат Палаты представителей Республики Белоруссия Олег Гайдукевич.

Белорусский депутат объяснил, благодаря кому удалось сохранить Сирию

Подобное заявление белорусский парламентарий сделал в рамках одной из программ на местном телевидении, в ходе которой обсуждалась политика Соединенных Штатов по вмешательству в дела других стран и насаждение там "демократии".

Гайдукевич отметил, что, поддаваясь американскому влиянию, постсоветские страны сейчас закрывают русскоязычные телеканалы и привлекают к уголовной ответственности журналистов, передающих информацию на русском языке.

"Возьмите нашу соседку Украину. Они закрывают три канала — где? — выкинули журналистов на улицу. В Прибалтике русскоязычных журналистов привлекают к уголовной ответственности, геноцид фактически", — заметил политик.

Гайдукевич напомнил, как под предлогом "демократии" США вошли в ближневосточные и североафриканские страны, после чего уже на протяжении нескольких десятилетий эти государства не могут оправиться от потрясений.

"Демократия — это инструмент. А как под крики о демократии уничтожили Ирак, уничтожили Ливию? Просто уничтожили, потому что я там был и знаю, что это такое. И чуть не уничтожили Сирию. Только благодаря России Сирия устояла", — резюмировал депутат белорусского парламента.

Россия пришла на помощь сирийским властям осенью 2015 года. За пять лет российским силам — ВКС РФ, спецназу и "ЧВК Вагнера" — удалось полностью разгромить террористов, активизировавшихся в стране из-за хаоса, устроенного американцами, пытавшимися свергнуть президента Сирии Башара Асада.

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Автор: Ольга Лазарева
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