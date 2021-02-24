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Фермеры Индии готовы к "тракторной осаде" парламента

Мир

Продолжает расти недовольство индийских фермеров: власти страны приняли не слишком удачные законы о сельском хозяйстве. Чаша терпения фермеров, похоже, готова переполниться: властям обещана "осада парламента".

Фермеры Индии готовы к "тракторной осаде" парламента

Как передаёт издание Outlook, представитель организации "Союз индийских крестьян" Ракеш Тикаит заявил следующее: если требования фермеров снова проигнорируют, то они пойдут маршем на столицу страны и "возьмут в осаду" здание парламента.

"На этот раз будет призыв к осаде парламента. Мы объявим об этом, а затем отправимся в Дели. На этот раз там будет 400 тыс. тракторов!" — рассказал о перспективах Тикаит на публичном мероприятии.

Тикаит попросил фермеров готовиться к внезапному "броску на столицу" и подчеркнул: несмотря на скорое начало посевной кампании, фермеры готовы отстаивать свои права.

Напомним, что спорные законы, по мнению протестующих фермеров, приведут к засилью на рынке перекупщиков и, по сути, упразднят минимальные закупочные цены, из-за чего резко упадут доходы.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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