Продолжает расти недовольство индийских фермеров: власти страны приняли не слишком удачные законы о сельском хозяйстве. Чаша терпения фермеров, похоже, готова переполниться: властям обещана "осада парламента".
Как передаёт издание Outlook, представитель организации "Союз индийских крестьян" Ракеш Тикаит заявил следующее: если требования фермеров снова проигнорируют, то они пойдут маршем на столицу страны и "возьмут в осаду" здание парламента.
"На этот раз будет призыв к осаде парламента. Мы объявим об этом, а затем отправимся в Дели. На этот раз там будет 400 тыс. тракторов!" — рассказал о перспективах Тикаит на публичном мероприятии.
Тикаит попросил фермеров готовиться к внезапному "броску на столицу" и подчеркнул: несмотря на скорое начало посевной кампании, фермеры готовы отстаивать свои права.
Напомним, что спорные законы, по мнению протестующих фермеров, приведут к засилью на рынке перекупщиков и, по сути, упразднят минимальные закупочные цены, из-за чего резко упадут доходы.
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