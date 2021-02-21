Индия отправила Украине партию вакцины AstraZeneca

Индия отправила партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на Украину. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Сейчас вакцину транспортируют в Мумбаи. Далее длинная дорога грузовым самолётом с остановкой в Стамбуле, и вакцина прилетит на Украину на днях. При транспортировке будут соблюдены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин", — отметил глава Минздрава.