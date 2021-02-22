В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах", — сообщает БЕЛТА.

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