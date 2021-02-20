В США осудили отказ Госдепа от санкций в отношении России

В докладе конгрессу Госдепартамент США не предложил новых санкций, направленных против "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на документ сообщило Блумберг. Санкции также не грозят немецким или другим европейским компаниям, причастным к проекту.

Комментируя ситуацию, член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол, назвал такое решение "полностью неадекватным".

"Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы остановить завершение зловредного российского трубопровода", — считает конгрессмен .