В докладе конгрессу Госдепартамент США не предложил новых санкций, направленных против "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на документ сообщило Блумберг. Санкции также не грозят немецким или другим европейским компаниям, причастным к проекту.
Комментируя ситуацию, член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол, назвал такое решение "полностью неадекватным".
"Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы остановить завершение зловредного российского трубопровода", — считает конгрессмен .
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