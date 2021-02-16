Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал планы по возвращению Крыма киевской власти самообманом.

Такое заявление парламентарий сделал после обращения Украины к международным организациям и другим странам мира с призывом требовать от России в восстановления территориальной целостности Украины.

"Если на Украине все еще рассчитывают вернуть себе контроль над Крымом, в том числе с помощью других стран, то они глубоко ошибаются. Это их самообман. Никаких последствий их обращения, призывы и платформы не будут иметь ни для России, ни тем более для Крыма", — сказал РИА Новости депутат.