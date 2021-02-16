Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал планы по возвращению Крыма киевской власти самообманом.
Такое заявление парламентарий сделал после обращения Украины к международным организациям и другим странам мира с призывом требовать от России в восстановления территориальной целостности Украины.
"Если на Украине все еще рассчитывают вернуть себе контроль над Крымом, в том числе с помощью других стран, то они глубоко ошибаются. Это их самообман. Никаких последствий их обращения, призывы и платформы не будут иметь ни для России, ни тем более для Крыма", — сказал РИА Новости депутат.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.