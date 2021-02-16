Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следствием рассматривается три возможные причины подрыва военных в Донбассе, и распорядился установить виновных в трагедии в течение 10 дней, об этом политик написал в Telegram.

"Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины, халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом", - написал Зеленский.