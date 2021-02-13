Украина пронесла с собой сквозь века родоплеменную организацию жизни в Киевской Руси. Такое мнение высказал экономист и политолог Андрей Головачев.
По его словам, в славянских княжествах, во времена образования Киевской Руси, народное вече могло сместить княжескую власть. Эксперт отмечает, что такая форма государственного строя — особенность догосударственного развития.
"Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать", — обозначил Головачев.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.