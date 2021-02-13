Украинский экономист объяснил причину отсталости страны

Украина пронесла с собой сквозь века родоплеменную организацию жизни в Киевской Руси. Такое мнение высказал экономист и политолог Андрей Головачев.

По его словам, в славянских княжествах, во времена образования Киевской Руси, народное вече могло сместить княжескую власть. Эксперт отмечает, что такая форма государственного строя — особенность догосударственного развития.