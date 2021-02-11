Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

С 2018 года эксперты Евросоюза проводили на Белорусской АЭС стресс-тесты, подтверждающие высший уровень безопасности. Их отчёт будет готов в начале марта.

В четверг, 11 февраля, на пленарной сессии Европарламента депутаты приняли резолюцию с требованием приостановить запуск Белорусской АЭС. Документ был принят большинством голосов — 642 парламентария поддержали резолюцию, 29 высказались против, 21 депутат воздержался от голосования.

"Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьёзных опасений по поводу ее безопасности", — сообщается в пресс-релизе по итогам голосования.

Европейские парламентарии выразили озабоченность тем, что БелАЭС расположена всего в 50 километрах от Вильнюса. Кроме того, в ЕП считают, что рекомендации экспертной оценки ЕС от 2018 года не были выполнены в полной мере перед запуском электростанции. В связи с этим в резолюции предлагается заблокировать продажу белорусской электроэнергии в европейские страны. Впрочем, принимаемые Европарламентом резолюции носят рекомендательный характер, сообщает ТАСС.

Белорусская АЭС возведена по типовому российскому проекту поколения 3+. Использующиеся в нём реакторные установки ВВЭР-1200 соответствуют международным требованиям надёжности и безопасности.