Глава МИД Польши уточнил, как "Северный поток-2" повлиял на Запад

О том, как повлиял на Запад в целом проект "Северный поток-2", рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По мнению чиновника, газопровод стал причиной "раскола".

Рау высказал своё мнение на пресс-конференции, отметив, что Польша была и остаётся противником проекта. Данные приводит Polskie Radio 24.

"Польша всегда выступала против строительства газопровода "Северный поток-2". Вместе с нами с решительной и твердой позицией проекту противостоят и США. Причём независимо от политической конъюнктуры в России и Восточной Европе. Но Германия, к сожалению, заинтересована в данном проекте. "Северный поток-2" разделил Запад, как никогда за последние десятилетия", — высказался политик.

По мнению Рау, Западу нужно работать как единое целое, чтобы противостоять "агрессивной политике России". Текущая же ситуация, в которой у стран нет единого мнения, лишь показывает слабость Запада.