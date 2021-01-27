Трамп сделал намёк республиканцам: выбирать стоит с умом

Несмотря на то, что многие политики Штатов уже списали Трампа со счетов, бывший президент не сдаётся и внимательно следит, как развиваются события вокруг импичмента. По данным Politico, Трамп сделал ряд намёков, трактовать которые стоит однозначно.

Советник президента США по политическим вопросам Брайан Джек уточнил: президент хотел бы закрепить в головах политического сообщества США свою роль "лидера партии".

"Президент хотел, чтобы я и ряд других чиновников знали: он республиканец, им и останется. Создавать третью партию он не будет. Всё, что он делает и планирует делать в своём политическом будущем, он будет делать как республиканец", — добавил сенатор Кевин Крамер.

Таким образом, намёки ясны: если кто-то из республиканцев проголосует за импичмент, то в будущем при возвращении Трампа его ждут "сюрпризы".

Хотя американские СМИ пишут о том, что республиканцы по большей части не готовы голосовать в поддержку импичмента, попыток как-то оправдать риторику Трампа после событий в Капитолии почти никто не предпринял.

Интересно, что некоторые сенаторы от республиканцев, которые всё-таки готовы поддержать импичмент, в скором времени уходят на пенсию. Например, Пэт Туми и Роб Портман, ранее говорившие о том, что осуждают Трампа, политический Олимп скоро покинут именно в силу возраста.