На корпорацию Alphabet, которая является владельцем Google Play, подали иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений.
С иском в суд обратился глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг. Об этом сообщает Bloomberg.
"Google не предприняла никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями против Parler, чтобы вынудить Telegram улучшить свою политику модерации контента", — считает Гинсберг.
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