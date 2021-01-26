В США потребовали удалить Telegram из Google Play

На корпорацию Alphabet, которая является владельцем Google Play, подали иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений.

С иском в суд обратился глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг. Об этом сообщает Bloomberg.