Представитель МИД Франции: Штаты больше не будут "охранником Европы"

Новости, которые придутся не по нраву Вашингтону: Европа больше не хочет видеть Штаты в роли "охранника" своих территорий. Теперь ситуация будет в корне отличаться от привычной американским военным.

По данным, которые озвучил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, холодная война и её перегибы остались в прошлом, Европа способна сама себя защитить.

В эфире станции "Радио Классик" Бон поведал слушателям: в Европе уверены, что новая администрация США будет более тесно работать с Брюсселем. Но речь в первую очередь идёт не о военных начинаниях, а о проектах, связанных с экологией и здравоохранением, подчеркнул Бон.

Напомним, что ранее Байден действительно сообщил о желании "укрепить отношения" с ЕС — упомянув, правда, и НАТО.