В Белом доме при Байдене появится Совет по гендерной политике

За день до своей инаугурации Джо Байден объявил о создании "Совета по гендерной политике Белого дома".

В официальном заявлении, опубликованном во вторник, переходная группа Байдена заявила, что новый совет будет

"направлять и координировать государственную политику, которая затрагивает женщин и девочек, по широкому кругу вопросов, таких как экономическая безопасность, здравоохранение, расовая справедливость, гендерное насилие и внешняя политика".

Что на самом деле будет делать этот совет, пока неясно.

На первый взгляд, совет выглядит как возобновление работы Совета Белого дома по делам женщин и девочек администрации Обамы, который был расформирован администрацией Трампа в 2017 году.

Хотя в заявлении команды Байдена нет упоминания о мужчинах или трансгендерах, новое название указывает на более широкий круг вопросов, чем сказано в заявлении.

Совет будет возглавлять профессор гендерных исследований Дженнифер Кляйн и юрист Джулисса Рейносо, которая также является новым главой администрации первой леди Джилл Байден.

Полномочия совета широки, а миссия расплывчата. На это указали комментаторы в интернете. Например, консервативный обозреватель Майк Лашанс написал, что "теперь в Белом доме будет отдел гендерных исследований"."

Напомним, Байден неоднократно рекламировал свои усилия по созданию "администрации, похожей на Америку", назначая в свой кабинет больше женщин и представителей меньшинств, чем кто-либо из его предшественников. А кроме того, примерно 80% его кабмина ранее работали на администрацию Обамы или сотрудничали с ней.