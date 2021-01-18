Кризис в Италии: депутаты решают вопрос о доверии правительству

Правительство Италии, возглавляемое премьер-министром Джузеппе Конте, избежало немедленной отставки после голосования о доверии в нижней палате парламента.

Политический кризис в Италии разразился из-за разногласий в правительстве по плану восстановления страны от последствий пандемии коронавируса. Предполагалось, что большая часть этого плана будет профинансирована за счёт средств Евросоюза. Не достигнув договорённости, представители партии "Живая Италия" заявили о выходе из Совета министров. После этого премьер Конте сообщил президенту республики Серджо Маттарелле, что намерен поставить на голосование вопрос о доверии правительству.

Голосование в палате депутатов состоялось в понедельник, 18 января. Доверие Совету министров высказал 321 депутат при 259 проголосовавших против и 27 воздержавшихся. Таким образом, кабинет министров, возглавляемый Джузеппе Конте, избежал немедленной отставки. Однако во вторник, 19 января, по этому же вопросу предстоит голосовать верхней палате парламента. Правящая коалиция не обладает большинством голосов в Сенате, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Италии планируют продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 до 31 января 2021 года. Первое постановление о введении режима ЧС в Италии было принято 31 января 2020 года, когда в стране были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Затем режим ЧС продлевался ещё дважды — до 31 июля и до 15 октября.