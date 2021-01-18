Россия высылает из страны двух дипломатов из Нидерландов из-за объявления двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
"Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", — отметили в ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.