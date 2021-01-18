Названы внешнеполитические приоритеты Украины: не обошлось без Крыма

О том, какие направления украинской внешней политики станут ключевыми, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Конечно же, не обошлось без Крыма.

Выступая на канале "1+1", Жовква подчеркнул: ключевой и приоритетной для Украины задачей остаётся мир на Донбассе. Далее по степени важности следует вопрос Крыма (в частности, "возвращение" полуострова под украинскую юрисдикцию).

"Эта тема [возвращение Крыма] будет звучать в текущем году во внешнеполитическом измерении. Хотя она касается не только внешней политики", — уверен Жовква.

Также политик дополнил тему Крыма: первый саммит в рамках "Крымской платформы" намечен на 23 августа.

В конце выступления Жовква подчеркнул важность работы со "стратегическими партнёрами" Украины. Он сообщил, что развитие по этому направлению также стоит в приоритете у властей.