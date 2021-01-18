Киев обвинил политиков ЛДПР в финансировании терроризма

Необычное уголовное производство заведено в Киеве: за финансирование терроризма хотят наказать Владимира Жириновского, Михаила Дегтярёва и Алексея Диденко (представители ЛДПР).

Как оказалось, всем троим предъявлено обвинение по статье ст. 258-5 "Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере". По данным портала dvnovosti. ru, срок по данной статье — 10-12 лет, также конфискуется имущество.

"Подготовительное судебное заседание в вышеуказанном уголовном производстве состоится: 19.01.2021 в 10 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: 03057, г. Киев, ул. Дегтяревская 31А, каб. №510", — пишут на сайте court. gov.ua.

Напомним о должностях коллег Жириновского: