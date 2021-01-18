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Вооружённые сторонники Трампа "кучками" собираются у капитолиев штатов

Мир

Небольшие группы протестующих — некоторые из них вооружены — продолжают собираться у государственных зданий в США.

Вооружённые сторонники Трампа "кучками" собираются у капитолиев штатов

Сегодня протесты проходят у зданий капитолиев в Техасе, Орегоне, Мичигане, Огайо и других местах, несмотря на усиленные в разы меры безопасности и круглосуточное размещение в капитолиях всех штатов солдат нацгвардии.

The New York Times сообщила, что около 25 членов движения Boogaloo Bois были среди вооруженных до зубов протестующих, собравшихся у здания госдепартамента в Колумбусе, штат Огайо.

"Но мужчины, которые являются частью слабо организованной экстремистской группы, которая хочет свергнуть правительство США, сказали, что они были там для давно запланированного митинга «За права на оружие»", — отмечает издание.

В Мичигане около двух десятков человек — некоторые из них были вооружены винтовками — протестовали у здания госдепартамента в Лансинге под наблюдением полиции.

"Я здесь не для того, чтобы быть жестоким, и я надеюсь, что никто не проявит насилия", — сказал один протестующий агентству Reuters.

Такая же небольшая группа из примерно дюжины протестующих, некоторые из которых были вооружены винтовками, стояла у здания Техасского Капитолия в Остине.

За пределами Капитолия Пенсильвании в Гаррисберге один сторонник Трампа отметил плохую явку, сказав корреспонденту Reuters: "Ничего не происходит".

Напомним, избранный президент Джо Байден вступит в должность уже в эту среду, 20 января.

ФБР ранее предупредило в возможности всплеска протестов со стороны "про-трамповски настроенных радикалов".

Большая часть Вашингтона, округ Колумбия, была заблокирована в преддверии инаугурации, которая будет защищена развернутыми войсками Национальной гвардии.

Национальный торговый центр, который обычно в дни инаугураций президента переполнен тысячами людей, был закрыт по просьбе Секретной службы.

Команда Байдена уже попросила американцев воздержаться от поездок в столицу страны на инаугурацию "из-за пандемии" и попросила людей "наблюдать за этим событием удаленно".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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