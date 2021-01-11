СМИ США: в ФБР спрогнозировали беспорядки в Капитолии

Полиция Капитолия знала о том, что в скором времени могут возникнуть беспорядки, передают журналисты канала NBC. Данные полицейским передали из ФБР.

Источники NBC уточняют: в ФБР не только предоставили полиции Капитолия данные по протестам, но и помогли уменьшить число их участников. Представители Бюро посетили экстремистов, которые уже были под следствием, и попросили их не посещать Вашингтон.

"ФБР получило достоверную и требующую принятия мер информацию о лицах, которые планировали поехать на протесты и выражали желание участвовать в насилии. ФБР удалось отговорить этих людей от поездки в округ Колумбия", — сообщают на NBC.

Также оказалось, что первые признаки будущей беды появились в социальных сетях и были замечены полицейскими Нью-Йорка. Полицейские распространили данные об этом среди коллег, причём для Капитолия был создан отдельный документ, в котором описывалась "пропаганда насилия и беспорядков".