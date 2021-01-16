В Белоруссии затянулись акции протеста против действующего главы республики из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное — по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала… тому, что во времени растянулись эти протесты", — пояснил Лукашенко.