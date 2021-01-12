Президент Абхазии вылечился от коронавируса

Президент Абхазии Аслан Бжания вылечился от коронавируса и вернулся к исполнению должностных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера. Напомним, Бжания заболел коронавирусом в конце 2020 года. Отрицательные тесты на COVID-19 президент получил ещё 8 января.