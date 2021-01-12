Ситуация в восточном Ладакхе: Китай выводит войска

Напряжённую обстановку в районе восточного Ладакха решил "разрядить" Китай. По данным агентства ANI, из-за сложных погодных условий китайское командование отдало приказ отвести примерно 10 тысяч солдат.

Напомним о ситуации: в мае и июне 2020 года в восточном Ладакхе случились столкновения солдат Китая и Индии. По указанной территории проходит так называемая недемаркированная граница между странами, обе стороны оспаривают право контроля. В ходе столкновений погибли 20 индийских и около 45 китайских солдат.

"Китай вывел около 10 тыс. военнослужащих из восточного Ладакха в связи с наступлением зимнего сезона. Сокращение коснулось войск, размещённых в 150-200 км от линии фактического контроля, служащей недемаркированной границей с Индией", — уточнили в Минобороны Индии.

Однако в ведомстве отмечают, что техника, в том числе тяжёлая, пока остаётся на своих местах.

Индия также сократила численность войск в восточном Ладакхе, причина — всё те же природные условия. В регионе установилась очень холодная погода (до минус 30 градусов), в высокогорных районах ещё морознее.